Der mögliche Einstieg des Immobilienkonzerns Vonovia beim kleineren Rivalen Adler Group hat die Anleger am Freitag in Kauflaune versetzt. Die Adler-Aktien schossen in der Spitze um 12,6 Prozent auf 13 Euro nach oben und waren damit größter SDax-Gewinner. Vonovia-Papiere notierten im Dax knapp im Plus.

