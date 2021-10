Seit Anfang Oktober ist Harald C. Salzgeber beim Münchener Investment-Manager WEALTHCORE für die Leitung institutionelle Investoren in der DACH-Region verantwortlich. Zuletzt war er bei der d.i.i. Investment GmbH tätig, für die er den institutionellen Fondsbereich aufgebaut hat. Harald C. Salzgeber hat Anfang Oktober beim Münchener Investment-Manager WEALTHCORE die Leitung institutionelle Investoren für die DACH-Region übernommen. In dieser Funktion verantwortet er den Eigenkapitalvertrieb der Immobilieninvestmentprodukte ...

