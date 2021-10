Frankfurt am Main (ots) -Nachdem die vergangenen drei Buchmessen von Leipzig und Frankfurt pandemiebedingt ins Internet verlegt werden mussten, steht die Frankfurter Messe 2021 unter dem Motto "Re:connect -Welcome back to Frankfurt". Ein vielfältiges Programm und ausgefeilte Hygienekonzepte sollen Literatur wieder live erlebbar machen.Große Themen, große Namen und Novitäten auf dem Blauen SofaAuch das Blaue Sofa von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat kehrt mit einem umfangreichen Live-Programm an seinen gewohnten Standort in der Messehalle 3.1. H + J 23 zurück. Das Autorenforum bietet mit einem Line-up von 61 Schriftsteller:innen ein breites Angebot für jeden Hör-und Lesegeschmack. Diejenigen, die zuhause bleiben, können alle Gespräche an den fünf Messetagen (Mittwoch, den 20. Oktober, bis Sonntag, den 24. Oktober 2021) täglich von 11 bis 18 Uhr im Livestream verfolgen.Literat:innen wie Julia Franck, Daniela Krien, Gert Loschütz, Eva Menasse, Fridolin Schley, Daniel Schreiber, Emine Sevgi Özdamar undSasha Marianna Salzmanntreffen auf beliebte Sachbuch-Autor:innen wie Peter Wohlleben,Per Leo, Steffen Mau, Armin Nassehi und Uwe Wittstock. Ebenso zieht es bekannteComedians wie Carolin Kebekus, Florian Schroeder, Bülent Ceylan undPromi-Autor:innenwieElke Heidenreich, Sönke Wortmann, Edgar Selge, Sven Regener, Roland Kaiser, Alvaro Soler, Annabelle Mandeng und den deutsche Extrem-SeglerBoris Herrmann auf das bekannte Literaturmöbel.Auch in diesem Jahr nehmen Preisträger:innen der Buchmesse auf dem Blauen Sofa Platz: die aktuelle Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga, der oder die Gewinner:in des Deutschen Buchpreises und die Finalist:innen des Schweizer Buchpreises. Der aspekte-Literaturpreiseswird am Donnerstag, den 21. Oktober, 11 Uhr, live auf dem Blauen Sofa verliehen.Im Talkformat "Die Blaue Stunde" wird täglich über aktuelle Themen diskutiert: Am Messe-Mittwoch erklären Daniela Schwarzer, Martin Klingst und Joachim Scholtyseck, wie sich die Transatlantischen Beziehungen verändern. Beate Küpper, Professorin für Soziale Arbeit, Klaus Zierer, Professor für Schulpädagogik, und der Historiker Malte Thießen sprechen am Donnerstag über ihren Blick auf die Corona-Gesellschaft. Am Freitag streiten Ursula Weidenfeld, Ralph Bollmann und Stephan Lamby über "Deutschland nach Merkel". Und am Samstag antworten Mona Ameziane, Annabelle Mandeng und Dilek Güngör auf die Frage "Wie schreibst Du über Identität?". Danach sprechen Tanja Weber, Eberhard Michaely undTill Raether im traditionellen "Krimi-Speed Dating" über Mord & Totschlag. In den Talks am Sonntag setzen internationale Autor:innen einen literarischen Schwerpunkt: stellvertretend für das Motto des Gastlands Kanada "Singular Plurality -Singulier Pluriel" reden der indigene Autor und Journalist Paul Seesequasis, die französischsprachige Schriftstellerin Catherine Mavrikakis und der englischsprachige Dichter Michael Crummey über ihre ins Deutsche übersetzen Novitäten. Anschließend treten Veronika Sutter, Thomas Duarte und Michael Hugentobler als Finalist:innen des Schweizer Buchpreises auf.Was bedeutet das Blaue Sofa und wie klingen Bücher?Im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse befragte Bertelsmann rund 80 renommierte Autor:innen und Newcomer zu ihren aktuellen Werken, zu ihren Lieblingsbüchern, zur Bedeutung des Blauen Sofas und nach dem "Sound", den sie am ehesten mit ihren Novitätenverbinden. Während für Tsitsi Dangarembga der Platz auf dem Blauen Sofa eine "willkommene Anerkennung meiner Arbeit" ist, ist es für Klaus Pohl "ein Platz im Himmel". Mikael Krogerus und Roman Tschäppeler erklären es zum einzigen Ort, "an dem man weiterkommt, indem man sich hinsetzt". Die Literaturpäpstin Elke Heidenreich hält ein Sofa für "letztlich immer den besten Ort zum Lesen". Steffen Mauschätzt das "Reden über Bücher, um Bücher zu lesen" und für Sasha Marianna Salzmann ist es der Appell:"Trag deinen besten Hoodie!" Als "The Place to be" charakterisiert Jan Feddersendas Kultmöbel, denn "es wird wieder der klügste Ort zur Buchmesse sein". Nur Sönke Wortmann, der seine Premiere auf dem Blauen Sofa noch vor sich hat, bedeutet es "noch nichts - aber das kann sich ja bald ändern ...".In Newslettern und Podcasts wachsen die Literatur und die Musik zusammen: Autor:innen reden und schreiben über ihre Lieblingsmusik, Musiker:innen geben Buchtipps. Zur Frankfurter Buchmesse stellte sich deshalb die Frage: Wie klingt der Soundtrack dieses Bücherherbstes? Bertelsmann hat rund 80 Autor:innen gefragt, welchen Song sie im Ohr haben, wenn sie an ihre aktuellen Bücher denken. Die Befragten haben dazu die unterschiedlichsten Musikstückevon Richard Wagner bis Benny Goodmangenannt, die das Blaue-Sofa-Team zu einer sechseinhalb-stündigen Playlist zusammengestellt hat. Wer hören will, wie "Das Blaue Sofa| Sound zur FBM21" klingt, findet die Liste auf Spotify unter https://www.das-blaue-sofa.de/spotify und YouTube Music unter https://www.das-blaue-sofa.de/youtube-music.Die lesenswerten Antworten aller befragten Autor:innen sind auf dem Instagram-Kanal das_blaue_sofa und auf den Autor:innenseiten von das-blaue-sofa.de zu finden.Das Blaue Sofa live bei Open Books in der MessestadtSeit zehn Jahren findet am Messevorabend die traditionelle Eröffnung des Lesefestes Open Books mit einer Literatur-Gala auf dem Blauen Sofa statt - einschließlich des ersten öffentlichen Auftritts des oder der Träger:in des Deutschen Buchpreises. Darüber hinaus werden Gert Loschütz, Sasha Marianna Salzmann und Per Leo bei Open Books auf dem Kultmöbel erwartet. (19. Oktober 2021 | Deutsche Nationalbibliothek | ab 20:00 Uhr)Das Blaue Sofa in Netz, TV und Hörfunk- Buchgeisterte und Leser:innen nehmen unter das-blaue-sofa.deam Livestreamteil.- Täglich im Programm von Deutschlandfunk Kultur und im Internet unter: das-blaue-sofa.de, dasblauesofa.zdf.de und deutschlandfunkkultur.de und 3sat.de/buchmesse.- Bei Deutschlandfunk Kultur hören Sie am Sonntag, den 24. Oktober, von 0:00 bis 7:00 Uhr "Das Blaue Sofa" mit einer breiten Auswahl an Gesprächen.- 3sat sendet am Sonntag, den 24. Oktober, ab 11:30 Uhr unter dem Titel "Das Blaue Sofa" eine 90-minütige Zusammenfassung der Gespräche auf der Frankfurter Buchmesse 2021.- Das ZDF zeigt am Sonntag, den 24. Oktober, ab 0:35 Uhr für drei Stunden "Die lange Nacht des Blauen Sofas".Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. 