München (ots) -Die geplanten Themen:"Es kann nur Eine geben"Carolin Kebekus spricht über FeminismusFemale Voice of AfghanistanMutige Frauen trotzen den TalibanMarcel Odenbach RetrospektiveDüsseldorf zeigt den bedeutendsten deutschen Videokünstler"Dear Future Children"Widerstand als LebensaufgabeNobelpreis für LiteraturWer ist Abdulrazak Gurnah?Moderation: Max Moor"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/ttt