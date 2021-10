Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials vollzieht in letzter Zeit häufige Richtungswechsel - auch in Abhängigkeit der Volatilitäten anderer Assetklassen, so die Analysten der Helaba.Insofern stelle es derzeit eine Herausforderung dar, ein klares Bild zu zeichnen. Versuche man dennoch Wahrscheinlichkeiten für die eine oder andere Richtung zu definieren, falle diese dem Trend der letzten Tage folgend tendenziell zugunsten einer Spreadausweitung aus. Auf dem Primärmarkt würden sich die Aktivitäten weiterhin in Grenzen halten. Gestern sei lediglich die Commerzbank mit einem 250 Mio. EUR SP-Tab eines bis September 2025 laufenden Bonds aktiv geworden. ...

