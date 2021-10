Nach dem Vortageskurssprung in Hoffnung auf ein lukratives Übernahmeangebot sondieren die Anleger der Aareal Bank am Freitag nun erst einmal die Lage. So ist für den Analysten Jochen Schmitt vom Bankhaus Metzler eine Offerte von Finanzinvestoren für den Immobilienfinanzierer alles andere als sicher.Die Aareal Bank führt Gespräche über eine mögliche Mehrheitsbeteiligung einer Gruppe von Finanzinvestoren. ...

