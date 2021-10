Der weltgrößte Touristikkonzern leidet weiterhin unter der coronabedingten Einschränkungen im weltweiten Reiseverkehr. Doch TUI will 2022 wieder profitabel werden. TUI hat nun die Ausgabe neuer Aktien angekündigt (DER AKTIONÄR berichtete). Am Freitag wird die TUI-Aktie mit einem Abschlag von mehr als 13 Prozent gehandelt. Die TUI-Aktie wird am Freitag ex Bezugsrecht gehandelt. TUI will das Geld aus der Kapitalerhöhung - man hofft bei vollständiger Zeichnung auf einen Bruttoerlös von 1,1 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...