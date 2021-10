Nie mehr nervige Spam-Anrufe und -Nachrichten, das ist das Versprechen von Truecaller, die am Freitag ihr Börsendebüt an der Nasdaq Stockholm geben. Das Unternehmen war zuletzt in einem beachtlichen Tempo gewachsen und konnte sogar einen Gewinn ausweisen. Doch es gibt auch einen entscheidenden Haken.Die Schweden verbuchten 2020 ein Umsatzplus von 64 Prozent auf 491 Millionen Schwedische Kronen (SEK, umgerechnet 48 Millionen Euro). In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres zogen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...