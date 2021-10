Berlin (ots) -EinladungMedizin 2.0Wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändertMittwoch, 20. Oktober 2021, 17.00 UhrLiebe Kolleginnen und Kollegen,was muss jetzt getan werden, damit die Digitalisierung ihr Potential für eine verbesserte Gesundheitsversorgung entfalten kann? Die Bundesärztekammer (BÄK) hat dazu verschiedene Gespräche geführt - unter anderem mit Entscheidungsträgern aus Politik, Krankenversicherung, ambulanter und stationärer Versorgung, Wissenschaft Verbraucherverbänden und Start-ups. Die Ergebnisse sind in einem Thesenpapier zur Weiterentwicklung der ärztlichen Patientenversorgung durch Digitalisierung (https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Telemedizin_Telematik/2021-01-15_Positionspapier_Thesen-Digitalisierung-Versorgung_final.pdf) zusammengefasst.Gemeinsam mit dem Deutschen Ärzteblatt lädt die Bundesärztekammer zu einer virtuellen Gesprächsrunde "Medizin 2.0 - Wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert" ein.- Werden Patienten künftig zu Kunden?- Wie wirkt sich Big Data auf die Gesundheitsversorgung aus?- Und was bedeutet das in Zukunft für den Arztberuf?Diese Fragen wollen wir mit Ihnen und den Vorsitzenden des BÄK-Ausschusses "Digitalisierung der Gesundheitsversorgung", PD Dr. Peter Bobbert und Erik Bodendieck, diskutieren.Bei Interesse melden Sie sich bitte unter folgendem Link zu der Veranstaltung an: https://www.aerzteblatt.de/events/digitalisierung-2021.Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen.Gern können Sie Fragen, Anregungen und Erfahrungen schon vorab an folgende E-Mail-Adresse senden: digitalisierung@aerzteblatt.deMit freundlichen GrüßenSamir RabbataPressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: 030-400456700Fax: 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5041285