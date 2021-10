(shareribs.com) Chicago / Frankfurt 08.10.2021 - Mais und Sojabohnen bewegen sich im elektronischen Handel leicht nach oben. Die Exportverkäufe in der vergangenen Woche fielen stark aus. An den Aktienmärkten geht es für Wacker Chemie und KWS Saat nach oben. Sojabohnen und Mais konnten sich am Donnerstag leicht verbessern und bewegen sich im elektronischen Handel ebenfalls nach oben. Der festere US-Dollar ...

