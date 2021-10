Die Commerzbank gehört im laufenden Jahr zu den Werten im Euro-Stoxx-Banks, die weniger gut performten. Während der Branchenindex bis jetzt 39 Prozent zulegte, schaffte die Aktie nur 18 Prozent. Doch nun scheint der Knoten geplatzt zu sein, denn alleine in der aktuellen Woche machte das Papier rund zehn Prozent gut. Hintergrund ist die Zinsfantasie und steigende Anleiherenditen. DER AKTIONÄR zeigt, dass die Aktie genau in diesem Umfeld in der Vergangenheit häufig kräftig zulegen konnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...