Stavanger (www.fondscheck.de) - Würden Sie Ihre Nachbarin um Rat fragen, wenn Sie Schmerzen in der Brust haben? Wenn sie keine Ärztin ist, lautet die Antwort wahrscheinlich nein, so Alexandra Morris, CIO von SKAGEN Funds.Alexandra Morris von SKAGEN Funds vermute, dass das Gleiche für die rechtlichen Probleme gelte. Warum also würden sich so viele Menschen von ihren Freunden und ihrer Familie in Finanzfragen beraten lassen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...