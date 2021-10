Bern (awp/sda) - Zum fünfte Mal in Folge ist die Schweizerische Post zur besten Post der Welt gekürt worden. Auf Platz zwei und drei setzte der Weltpostverein für das Jahr 2021 die Deutsche und die Österreichische Post. Auf dem Schlussplatz rangiert Haiti.Der Preis wird an diesem Freitag am Hauptsitz des Weltpostvereins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...