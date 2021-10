Die Bösen haben sich scheinbar den Herbstblues eingefangen und sind in eine Korrektur übergegangen. Den Anlegern kann man es nicht verübeln, die Störfeuer sind so zahlreich wie schon lange nicht mehr. Rasant steigende Energiepreise, angespannte Lieferketten, Sorgen um den chinesischen Immobilienmarkt, die Tapering-Diskussion und nicht zuletzt der politische Wettstreit in den USA um die Anhebung der Schuldenobergrenze und das von Biden vorgeschlagene Infrastrukturpaket. Alles in allem ergeben diese Zutaten einen fast toxischen Cocktail. Wenn die schlechte Stimmung die beste Nachricht ist Auch in diesem Jahr war es ratsam, der Regel "Sell in May and go away" zu folgen. Seit dem Frühjahr stagnieren die großen Indizes, negative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...