Westwing Group SE gibt die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bekannt München, 28. März 2022 // Die Westwing Group SE ("Westwing", "die Gesellschaft") gibt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Basierend auf dem Planungsprozess der Gesellschaft, verschiedenen Szenarioanalysen und dem aktuellen Geschäftsverlauf in 2022 hat der Vorstand der Gesellschaft heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz zwischen EUR 460 Mio. und EUR 540 Mio. mit einer Wachstumsrate von -12% bis +3%, wobei für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2022 wieder positive Wachstumsraten erwartet werden. Die Umsatzprognose des Unternehmens spiegelt die verstärkt negativen Marktentwicklungen und die in den letzten Monaten in allen Segmenten und Kundengruppen zu beobachtende deutlich schlechtere Konsumstimmung wider. Basierend auf der niedrigeren Umsatzerwartung, den getätigten strategischen Wachstumsinvestitionen und den anhaltenden, negativen Auswirkungen aus global beeinträchtigten Lieferketten plant Westwing für das Geschäftsjahr 2022 ein bereinigtes EBITDA von EUR -9 Mio. bis EUR +16 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen negativ 2% und positiv 3%, wobei eine höhere bereinigte EBITDA-Profitabilität in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 erwartet wird. Diese Prognose wird in Zeiten hoher Unsicherheit in Bezug auf die Konsumstimmung, Beeinträchtigungen von Lieferketten, Inflation und geopolitische Entwicklungen abgegeben und geht von der Annahme aus, dass sich die Lage im Verlauf des Jahres 2022 nicht weiter verschlechtern wird. Das Gesellschaft ist von dem mittel- bis langfristigen Marktpotenzial im Home and Living eCommerce und der Strategie von Westwing weiterhin überzeugt. Derzeit geht die Gesellschaft davon aus, dass die mittelfristigen Ziele von EUR 1 Mrd. Umsatz und mehr als EUR 100 Mio. bereinigtes EBITDA bis 2026 erreicht werden. Westwing wird seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2021 am 29. März 2022 veröffentlichen. Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahl "bereinigtes EBITDA" verweist das Unternehmen auf die entsprechende Definition in seinem Geschäftsbericht 2020, der auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurde. Kontakt

