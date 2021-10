In Hamburg konnten Elektromobilitätsprovider im Rahmen des bis heute in Deutschland einzigartigen "Hamburger Modells" ihren Ladestrom an Endverbraucher verkaufen, ohne Abgaben für die Verwendung der Ladesäulen zahlen zu müssen. Wie die Stadt nun bekannt gibt, soll sich diese Praxis ab dem 1. Januar 2022 ändern. Elektromobilitätsprovider (EMP) sollen in der Hansestadt ab dem Jahreswechsel - wie bundesweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...