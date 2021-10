Die unruhigen Zeiten an den Börsen und vor allem in China begannen mit dem Vorgehen der chinesischen Aufsichtsbehörden gegen Alibaba. Also ist es von enormer Bedeutung weiterhin die Bewegungen der Alibaba Aktie zu beobachten auch im Hinblick auf den gesamten chinesischen Technologiesektor. Chinas Aktienmarkt hat ein schwieriges Jahr hinter sich Chinesische Technologieaktien legten am gestrigen Donnerstag deutlich zu, nachdem es vorher über Wochen nach unten gegangen war. Positiv wurden die Signale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...