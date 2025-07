© Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Die USA und Vietnam haben sich im Zollstreit geeinigt. Das große Aufatmen bleibt aber in der Branche der Sportartikelhersteller aus. Was bedeutet das Abkommen für Nike, Adidas und Puma?Das von den USA und Vietnam verkündete Handelsabkommen wirft laut Branchenexperten neue Fragen für Sportartikel- und Bekleidungshersteller wie Nike, Adidas und Puma auf, die Schuhe und Kleidung in Fabriken in dem südostasiatischen Land produzieren lassen. [spotify]50cZAwve87NQ3VMb9bcqdy?[/spotify] Die USA werden einen Zollsatz von 20 Prozent auf viele Importe aus Vietnam erheben, während sogenannte Transshipment-Waren - also Produkte, die über Drittländer nach Vietnam gelangen - mit einem Strafzoll von …