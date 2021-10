Ein Minus von 16 Prozent in Euro und 21 Prozent in US-Dollar bei Silber, ein Rückgang des Palladium-Preises von 15 Prozent in Euro und 20 Prozent in US-Dollar und ein Abschlag für Platin von fünf Prozent in Euro und zehn Prozent in US-Dollar - das Fazit nach dem Ende des dritten Quartals 2021 fällt verheerend aus. Die Weißmetalle stehen massiv unter Druck: Silber bewegt sich gefährlich auf die psychologische Haltemarke von 20 US-Dollar pro Feinunze zu, Palladium ist bereits unter 2.000 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...