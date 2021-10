Munsbach (www.fondscheck.de) - Im Portfolio hat es im zurückliegenden Monat kaum Veränderungen gegenüber dem Vormonat gegeben, während in den vergangenen Tagen in Mitteleuropa der Herbst Einzug gehalten hat, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...