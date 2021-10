ADS-TEC Energy, Anbieter von Batterie-gestützter Schnellladetechnologie, expandiert in die USA. Hierfür hat das Unternehmen aus Nürtingen bei Stuttgart eine US-Tochtergesellschaft gegründet und John Neville zu deren Vertriebschef ernannt. Der Schritt, die eigenen Produkte in den USA zu vertreiben, kommt im Falle von ADS-TEC Energy nicht überraschend: Im August hatte das Unternehmen den Gang an die ...

