Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 30 septembre/September 2021) - The common shares of Nabati Foods Global Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Nabati Foods Global Inc. is a food technology company that designs develops, manufactures, sells and distributes plant-based foods. Nabati Foods was founded in 2014 and has four signature product lines including dairy-free cheesecakes, cheese alternatives, plant-based meats, and a plant-based liquid egg alternative. Nabati Foods products are distributed throughout Canada, the U.S., and internationally through ecommerce, grocery, foodservice, and industrial channels.

_________________________________

Les actions ordinaires de Nabati Foods Global Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Nabati Foods Global Inc. est une entreprise de technologie alimentaire qui conçoit, développe, fabrique, vend et distribue des aliments à base de plantes. Nabati Foods a été fondée en 2014 et propose quatre gammes de produits emblématiques, notamment des gâteaux au fromage sans produits laitiers, des substituts au fromage, des viandes à base de plantes et une alternative aux œufs liquides à base de plantes. Les produits de Nabati Foods sont distribués partout au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale par le biais de canaux de commerce électronique, d'épicerie, de restauration et industriels.

Issuer/Émetteur: Nabati Foods Global Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): MEAL Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 45 416 897 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 21 558 159 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés Diversifiées CUSIP: 62955C 10 8 ISIN : CA 62955C 10 8 6 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 4 octobre/October 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Olympia Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for MEAL. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com