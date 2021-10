Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Fidelity International hat in ihrem per Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr im deutschen Wholesale-Geschäft ein Nettomittelaufkommen von mehr als einer Milliarde Dollar (860 Millionen Euro) erzielt, so die Experten von "FONDS professionell".In der Region Österreich und Osteuropa seien noch einmal gut 600 Millionen Dollar (520 Millionen Euro) hinzu geflossen. Das Haus knüpfe damit an die guten Ergebnisse des Vorjahres an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...