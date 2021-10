Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger hat die Übernahme des US-Ziegelproduzenten Meridian Brick abgeschlossen. Mit über 1.100 Mitarbeitern und mehr als 1,1 Mrd. produzierten Ziegeln jährlich sei das in Georgia beheimatete Unternehmen kapazitätsmäßig der größte Produzent von Fassadenlösungen in den USA und verfüge darüber hinaus über eine starke Marktposition in Kanada, so Wienerberger am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...