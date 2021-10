Die Analysten der Bank of America sind nicht besonders begeistert von den Aussichten im Weltraumgeschäft bei ASTRA SPACE: "Underperform" lautet das Rating.



Grundsätzlich ist das Launching von Kleinstsatelliten zwar lukrativ, aber die Technik von ASTRA hat ihre Leistungsfähigkeit bisher zu wenig unter Beweis gestellt, um es freundlich auszudrücken. Die Konkurrenz (insbesondere ROCKET LAB) ist momentan enteilt. Ohne einen von A bis Z erfolgreichen Raketenstart wird sich sogar das von BofA jetzt genannte Kursziel von 9 $ nicht halten lassen.



Übrigens: Auch hier wurde wieder eine Nadel gegen das Prinzip des SPAC-Börsenverfahrens gesetzt, dessen ASTRA sich bediente (SPAC = Special Purpose Acquisition Company). Auch weil SPACs in Mode sind (waren), gelang zwischenzeitlich ein Kurs-Ausflug bis 22,47 $ im Februar, was sich als nicht-nachhaltig erwies. Hinzu kommt: In einigen Chartverläufen ist nur der Teil ab 1. Juli abgebildet, also nach vollzogener Fusion mit der von Craig McCaw initiierten SPAC Holicity Inc. Die Kursspitze vom Februar war aber das Ergebnis von Spekulationen auf erfolgreiche Fusion zwischen Holicity und ASTRA SPACE seit Anfang Februar, ist also durchaus abbildungswürdig.



Mit aktuell 7,74 $ schloss die Aktie von ASTRA SPACE gestern klar unter 10 $, der SPAC-typischen Emissionsmarke. Vorbörslich + 3,2 % auf 7,99 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



