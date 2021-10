Der große Arbeitsmarktbericht am Freitag lässt die Anleger etwas ratlos zurück, entsprechend volatil ist der Kursverlauf an den Terminmärkten. Aktuell notiert der Dow-Future rund 0,2 Prozent im Plus, nachdem es zuvor 0,3 Prozent in die Tiefe ging. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen im September war zwar eine herbe Enttäuschung, dämpft gemeinsam mit moderaten Lohnaufschlägen allerdings die Inflations- und damit die Zinsangst. Allerdings fragen sich Anleger, ob die US-Wirtschaft tatsächlich so ...

