Vertrag von Technologievorstand Uwe Wagner verlängert Herzogenaurach | 8. Oktober 2021 | Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, den Vertrag von Uwe Wagner (56), Vorstand Forschung und Entwicklung, vorzeitig um weitere fünf Jahre bis zum 30. September 2027 zu verlängern. Uwe Wagner ist bereits seit 1993 für die Schaeffler Gruppe in unterschiedlichen Funktionen tätig. Bevor er im Oktober 2019 zum Technologievorstand der Schaeffler Gruppe bestellt wurde, war der Maschinenbauingenieur Leiter Forschung und Entwicklung der Sparten Automotive und Industrie. Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: "Forschung und Entwicklung haben für die Schaeffler Gruppe als Technologieführer in ihren Märkten einen herausragenden Stellenwert. Herr Uwe Wagner genießt das volle Vertrauen des Aufsichtsrats und hat als Technologievorstand bereits wichtige Impulse im Hinblick auf Zukunftsthemen wie die Herstellung und Nutzung von Wasserstoff, neue Mobilitätskonzepte und nachhaltige Energieerzeugung gesetzt."

Seit über 70 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern CO2-effiziente Antriebe, Elektromobilität, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 12,6 Milliarden Euro. Mit zirka 83.900 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.900 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2020 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

