Der Black Friday steht in gerade einmal sechs Wochen an. Für Händler ist es spätestens jetzt Zeit, die Marketingmaßnahmen zu planen. Doch auch die Kunden sollten jetzt langsam interessante Angebote vorsondieren. Die starten nämlich oft schon früher. Die aktuelle Lage im Onlinehandel macht die Planungen sowohl für Händler als auch Plattformbetreiber schwierig, aber auch die Kunden sind sich nicht im Klaren darüber, was sie im kommenden Weihnachtsgeschäft an Angeboten erwarten können. Auch wenn (oder gerade weil) der Onlinehandel aktuell Rekordumsätze verzeichnet - der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet für dieses Jahr mit einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...