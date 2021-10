DJ PTA-News: Strawtec Group AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Heidelberg (pta033/08.10.2021/15:30) - Strawtec Group AG, Stuttgart

Geschäftsadresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg

Amtsgericht Stuttgart, HRB 777361

Die Strawtec Group AG lädt ihre Aktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

der Gesellschaft am

29. Oktober 2021 um 10:00 Uhr.

Die ordentliche Hauptversammlung findet in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 69120 Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 3, statt.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Strawtec Group AG für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020

Der Jahresabschluss wurde durch den Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Ein Beschluss der Hauptversammlung ist somit gemäß § 172 AktG nicht vorgesehen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstandes im Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Jahr 2020 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 im Wege der Einzelentlastung wie folgt Beschluss zu fassen:

a) Herrn Dr. Harald Schäfer wird Entlastung erteilt.

b) Frau Eva Katheder wird Entlastung erteilt.

c) Herrn Wilhelm K.T. Zours wird Entlastung erteilt.

Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre der Gesellschaft berechtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an folgende Anschrift zu richten:

Strawtec Group AG Ziegelhäuser Landstr. 1 69120 Heidelberg h.plaggemars@strawtec.com

Wir weisen darauf hin, dass eine Kommunikation über die o.g. E-Mail-Adresse nicht rechtswirksam in Bezug auf solche Anfragen und Anträge erfolgen kann, für die das Gesetz zwingend eine schriftliche Form vorsieht.

Heidelberg, im September 2021

Strawtec Group AG

Der Vorstand

Aussender: Strawtec Group AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Strawtec Group AG Tel.: +49 33203 886501 E-Mail: h.plaggemars@strawtec.com Website: www.strawtec.com

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

