Paris (www.anleihencheck.de) - Eine Dynamik, wie sie der Euro im Vergleich zur Türkischen Lira (TRY) in den vergangenen Jahren gezeigt hat, gibt es am Währungsmarkt selten, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Würden die Kurse trotzdem so verlaufe, sei häufig Inflation im Spiel. In der Türkei liege diese inzwischen bei rund 20 Prozent. Vor allem Verbraucher würden leiden: Lebensmittel würden immer teurer. Trotz dieser für viele Türken bedrohlichen Entwicklung habe die türkische Notenbank zuletzt die Leitzinsen gesenkt - auf 18 Prozent. Diese Maßnahme sei unter Fachleuten umstritten und dürfte auch Investoren verunsichern. In der Vergangenheit habe sich Staatspräsident Erdogan mehrfach in die Notenbankpolitik eingemischt und niedrigere Zinsen gefordert. ...

