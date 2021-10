Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Wert unserer Gesundheit ist unschätzbar hoch, so die Experten der DWS.In sie zu investieren, lohne sich aber nicht nur für Wohlbefinden, sondern könnte sich auch für das eigene Vermögen auszahlen.Könne man sich vorstellen, von einem Roboter am Knie operiert zu werden? Oder als Diabetiker eine künstliche Bauchspeicheldrüse zu erhalten? Was sich wie eine utopische Szene aus einem Science-Fiction-Streifen anhöre, sei längst gelebte Realität. Und wenn man Besitzer eines Fitnesstrackers sei, der Herzschlag, Schritte und Kohlenhydrate zähle, befinde man sich bereits mittendrin im spannenden Thema "E-Health". Die Möglichkeiten, die der technische Fortschritt im Gesundheitswesen schafft, scheinen schier unbegrenzt und bilden den Grundstein für einen enormen Wachstumsmarkt in den Bereichen Prävention, Biotechnologie, Medizintechnik und Behandlungsmethodik, so die Experten der DWS. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...