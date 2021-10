Berlin (ots) -Der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland erklärt zu den Rückzugsankündigungen des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet:"Armin Laschet bleibt bis zuletzt ein unentschlossener Zauderer. Statt einen klaren Schnitt zu machen, verheddert er sich noch in der Ankündigung seines Rückzugs vom Amt des Parteivorsitzenden in Halbheiten und Zweideutigkeiten. Ein echter Neuanfang sieht anders aus als dieser verstolperte Rückzug auf Raten.Einmal mehr zeichnet es sich immer klarer ab, dass es für die CDU eine Abkehr vom ruinösen Merkel-Kurs weder mit noch ohne Armin Laschet geben wird. Weder ist der Wille dazu in Sicht noch die Personen, die einen solchen Neuanfang verkörpern könnten. Nach sechzehn Jahren Merkel ist die CDU programmatisch wie personell völlig ausgezehrt. Frau Merkel hat die CDU gründlich und wohl auch endgültig zugrunde gerichtet."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5041768