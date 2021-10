In der Kalenderwoche 40 (04.10. bis 08.10. 2021) stehen am KMU-Anleihemarkt allen voran Emittenten aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien im Vordergrund. So plant die Photon Energy N.V. die Emission einer neuen sechsjährigen Unternehmensanleihe 2021/27 mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Green Bond ist mit einem Zinskupon von 6,50 % p.a. ausgestattet und wird zwischen dem 02. und 16. November 2021 ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro öffentlich angeboten. Zudem wird den Inhabern der bestehenden Photon Energy-Anleihe 2017/22 zwischen dem 18. Oktober und 12. November 2021 ein Umtausch in die neue Anleihe angeboten - die Fristen stehen noch unter dem Vorbehalt der Prospekt-Billigung, die Mitte kommender Woche erwartet wird.

Die ebenfalls in der Photovoltaik-Branche tätige JES.GREEN Invest GmbH bietet derzeit ihre fünfjährige Debütanleihe (ISIN: DE000A3E5YQ2) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro an, die jährlich mit 5,00% verzinst wird. Bis zum 13. Oktober 2021 (12 Uhr) kann die Anleihe über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" gezeichnet werden. JES GROUP-Gründer Jonas Holtz hat mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche über die Geschäftstätigkeit ...

