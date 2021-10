Wir wollen "unsere Politik der ruhigen Hand" fortführen, "selbst in einem möglicherweise unruhigeren Börsenherbst", schrieben wir im vorangegangenen Monatsbericht. Tatsächlich hatten wir dazu gleich mehr Gelegenheit als uns lieb war, machte der September seinem Ruf als garstiger Börsenmonat in diesem Jahr doch einige Ehre. Die deutschen Auswahlindizes DAX, MDAX, TecDAX und SDAX gaben allesamt kräftig ab. Zwar hielt sich der DWS Concept Platow (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) deutlich besser, aber auch sein Anteilspreis landete im Monatsvergleich im Minus.Der Monat, in dem die runderneuerte DAX-Familie ihr Debüt gab, verlief für Anleger alles andere als erbaulich. Zum 20.9. wurde der deutsche Leitindex bekanntlich auf 40 Mitglieder aufgestockt, während es in den über drei Jahrzehnten zuvor stets 30 gewesen waren. "Leidtragender" war der MDAX, der von zuletzt 60 auf 50 Mitglieder schrumpfte. Was bedeutet die größte Indexreform seit Bestehen des DAX für den Investmentprozess der pfp Advisory bzw. für den DWS Concept Platow? Nichts bzw. fast ...

