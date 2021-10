Da sich unser Mick erst einmal um seine Permanent-Kopfschmerzen kümmern muss, gibt es heute "nur" einen 2er Zoom mit Nicole und Jürgen. Unsere aktienlust-Powerfrau hat mal wieder die Chats und Kommentare auf unseren Kanälen gescannt und die wichtigsten Fragen für den heutigen Talk aufbereitet. Dabei geht es natürlich zunächst auch um die Ausgangslage an den internationalen Aktienmärkten. In Bezug auf einzelne Aktien werden heute Teamviewer, T-Mobile US, Vonovia, Fresenius, Klöckner, Rio Tinto, Millennial Lithium, Crowdstrike und Readly besprochen. Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.