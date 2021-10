Diese Woche hat es bei der Aktie der Deutschen Telekom ordentlich gescheppert. Am Dienstag bot der japanische Technologieinvestor Softbank fast die Hälfte seines Anteils an der Telekom zum Verkauf an(Link). Die Anteilsscheine verloren infolgedessen über fünf Prozent an Wert und notieren jetzt an einer wichtigen Marke.Bereits im Vorfeld der Softbank-Verkäufe geriet der Aufwärtstrend der Telekom-Aktie ins Stocken. Am 3. September - also rund zwei Wochen nachdem sie ein Mehrjahreshoch bei 18,92 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...