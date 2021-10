Reinach BL (awp) - Die in der Mess- und Automatisierungstechnik tätige Endress+Hauser-Gruppe hat ihr neues Produktions- und Bürogebäude im deutschen Maulburg eingeweiht. Die Schweizer Gruppe hat rund 46 Millionen Euro in die Erweiterung des Standorts investiert, wie sie am Freitag mitteilte.Mit dem neuen Gebäude werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...