Oslo (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum FriedensnobelpreisRessa und Muratow haben auf der Welt Tausende von mehr oder weniger bekannten Kollegen, die den Preis ebenso verdient haben. Sie sind der wichtigste Teil im Ringen darum, die Öffentlichkeit mit Informationen zu versorgen, die manch ein Mächtiger lieber für sich behalten würde. In Zeiten von Fake-News, in denen geballter Blödsinn auf sozialen Netzwerken häufiger geteilt wird als seriöse Berichterstattung, ist der Friedensnobelpreis für die Meinungsfreiheit ein wichtiges und ermutigendes Zeichen.Bevor es möglich ist, Probleme zu beseitigen, müssen diese erkannt und benannt werden. Dazu gehört es, Russland und die üblichen Verdächtigen dazu aufzurufen, auch andere Meinungen gelten zu lassen. Dazu gehört aber auch die Erkenntnis, dass die besondere Stellung, die das Grundgesetz hierzulande den Medien gewährt. Dazu gehört, dass die Verbreiter von Schwachsinn in Haftung genommen werden.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5041794