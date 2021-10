Der Jezero-Krater auf dem Mars steht seit Langem im Verdacht, ein See gewesen zu sein. Nun gibt es konkrete Hinweise auf ein Flussdelta und versteinerte Beweise von außerirdischem Leben. Ein Expert:innenteam hat Fotos des Nasa-Rovers Perseverance vom Mars analysiert. Sie erforschten die Geologie darauf und präsentierten jetzt Rückschlüsse auf die Flussströme, die den See gespeist haben. Zugleich markierten sie Punkte, an denen wahrscheinlich Spuren organischen Materials aufzufinden sind - Versteinerungen von marsianischem Leben aus der Urzeit. Mehr zum Thema Wo...

