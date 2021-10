Wochenausblick: Turbulente Woche mit Happy End. Start der Berichtssaison!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Am Ende verbuchten viele Leitindizes noch ein Wochenplus. Dies war Mitte der Woche noch keineswegs sicher. Zu turbulent entwickelten sich die Aktienmärkte in der ersten Handelswoche. Die Störfeuer sind hinlänglich bekannt. Durchwachsene Wirtschaftszahlen. Ein steigender Ölpreis. Steigende Zinsen. Der Kampf um die Schuldenobergrenz in den USA. Finanziell angeschlagene Immobilienkonzerne in China. Die kommende Woche verspricht keine Entspannung. Zum einen beginnt die Berichtssaison. Zudem warten Inflationszahlen und das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung auf ihre Veröffentlichung.

Am Rentenmarkt legten die Renditen langjähriger Staatspapiere in der abgelaufenen Woche mehrheitlich leicht zu. In der kommenden Woche werden allerdings Inflationszahlen bekanntgegeben. Sie könnten für größere Ausschläge am Rentenmarkt sorgen. Edelmetalle wie Gold und Silber pendelten im Wochenverlauf in einer engen Range. Bei Palladium und Platin deutet sich hingegen eine Erholung an. Beide Edelmetalle legten in der zweiten Wochenhälfte deutlich zu. Öl markierte derweil ein neues mehrjähriges Hoch.

Unternehmen im Fokus

Unter den DAX-Titeln zeigte sich ein zweigeteiltes Bild. Während Continental, Daimler und Deutsche Bank im Vergleich zur Vorwoche deutlich zulegten, mussten Adidas, Deutsche Telekom und Siemens Energy Verluste von bis zu 3,3 Prozent hinnehmen. In der zweiten Reihe fielen vor allem Aurubis, Commerzbank und Stöer mit überdurchschnittlichen Zugewinnen auf. Die Aktie von Teamviewer brach über 35 Prozent ein.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten in der abgelaufenen Woche der Solactive BRIC E-Commerce undder BAT Index, die von der starken Erholung der chinesischen Techaktien Alibaba, Baidu und Tencent profitierten. Ebenfalls mit deutlichen Zugewinnen schlossen der Stoxx Europe 600 Banks Index, der Stoxx Europe 600 Oil & Gas Index sowie der ESG Global Anti Plastic Index.

In der kommenden Woche kommt die Berichtssaison langsam in Fahrt. Aus Europa melden unter anderem Gerresheimer, Givaudan, LVMH und Südzucker Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In den USA werden unter anderem Alcoa, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley und Wells Fargo Daten vorlegen. Fraport meldet zudem Verkehrszahlen und der europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa im September. Damit rücken die Autobauer BMW, Daimler, Renault, Stellantis und VW in den Fokus der Investoren.

Wichtige Termine

MONTAG, 11. OKTOBER

Italien - Industrieproduktion, August

DIENSTAG, 12. OKTOBER

Deutschland - Großhandelspreise, September

Deutschland - Großhandelspreise, September

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

- ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland USA - FED-Präsident von Atlanta, Bostic, spricht zum Thema "Inflation" und nimmt an einer moderierten Frage- und Antwortrunde vor einer virtuellen Veranstaltung des Peterson Institute for International Economics teil

MITTWOCH, 13. OKTOBER

China - Außenhandel, September

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex September, endgültig

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, August

USA - Verbraucherpreise, September

USA - Verbraucherpreise, September

USA - Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes (for September 21-22 meeting)

DONNERSTAG, 14. OKTOBER

China - Erzeugerpreise, September

China - Verbraucherpreise, September

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 9. Oktober

USA - Erzeugerpreise, September

FREITAG, 15. OKTOBER

Frankreich - Verbraucherpreise, September endgültig

Europa - Euro Zone - Handelsbilanz Eurostat, August

USA - Einzelhandelsumsatz, September

USA - Empire State Index, Oktober

USA - Empire State Index, Oktober

USA - Einfuhrpreise, September

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Oktober vorläufig

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.425/15.500/15.680/15.730 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.850/15.050/15.200 Punkte

Zum Wochenschluss pendelte der DAX im Bereich des Vortags. Die Unterstützungsmarke bei 15.200 Punkten konnte somit verteidigt werden. Mehr allerdings nicht. Auf der Oberseite hat der Index Luft bis 15.425 Punkte. Solange dieses Level jedoch nicht überschritten ist, muss mit weiteren Rücksetzern bis 14.850 Punkten gerechnet werden.

DAXin Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.07.2021- 08.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.10.2014- 08.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR7S5Z 7,47 14.400 17.000 18.11.2021 DAX Index HR8E4W 7,44 14.200 16.400 18.11.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 08.10.2021; 17:37 Uhr

