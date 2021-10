DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - US-Jobbericht schwer deutbar

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichtem Minus ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel gegangen. Der DAX büßte 0,3 Prozent ein auf 15.206 Punkte. Angesichts der mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten äußerten sich Händler aber zufrieden damit. Denn die Daten überraschten so ziemlich jeden Marktteilnehmer mit einer schwachen Lesung von nur 194.000 neuen Stellen. Die Erwartungen hatten hingegen bei einer halben Million gelegen. Umgekehrt wurde der Vormonat aber derart drastisch hochrevidiert auf 366.000 nach zunächst berichteten 235.000 Stellen, dass Händler die Daten für nahezu unbrauchbar erklärten.

"Der Bericht ist schwer zu deuten", sagte Thomas Altmann von QC Partners: "Eine Arbeitslosenquote auf Jahrestief und neugeschaffene Stellen ebenfalls auf Jahrestief passen nicht so recht zusammen". Die Quote war mit 4,8 Prozent auf den niedrigsten Wert in der Post-Pandemie-Ära gefallen. Als gute Nachricht dahinter machte Anlagechef Achim Stranz von AXA Investment Managers aber aus, dass es zumindest keine Hinweise für einen noch restriktiveren Kurs der US-Notenbank gibt.

Daneben wirkte noch positiv auf den Markt die Anhebung der US-Schuldenobergrenze bis Anfang Dezember. Und in China war der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Service-Bereich im September wieder über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen.

Mit Conti (+3,2%) , Daimler (+2,6% ) und BMW (+1,5%) schlossen die Autowerte einheitlich fester nach den US-Daten. Autowerte gelten wegen der Kauffinanzierungen als zinsreagibel. Daimler wurden zudem gestützt von den Analysten der UBS, die die Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro hochgenommen haben.

Vonovia sichert sich Einstieg bei Adler Group

Aktien der Adler Group schlossen 3,9 Prozent im Plus. Hier hat sich mit Vonovia der größte Player am deutschen Immobilienmarkt eine Kaufoption über 13,3 Prozent der Adler-Anteile von Aggregate Holdings gesichert. Vonovia gaben 1,5 Prozent.

Adesso verloren 4,6 Prozent wegen einer angekündigten Kapitalerhöhung. Sie falle aber mit nur rund 5 Prozent des Grundkapitals "überschaubar" aus, hieß es im Handel.

Die Aktien von Tui verloren nur optisch 15 Prozent, da sie nun angesichts ihrer Kapitalerhöhung ex Bezugsrecht gehandelt werden.

Für Knaus Tabbert ging es 1,6 Prozent aufwärts. Positiv für das Sentiment wurden die Aussagen des Wettbewerbers Hymer Group gewertet. Er vermeldete für 2020/21 ein Rekordjahr mit einem Umsatzplus von 23 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.206,13 -0,3% +10,84% DAX-Future 15.189,00 -0,3% +11,41% XDAX 15.206,87 -0,1% +11,25% MDAX 33.410,34 -0,3% +8,49% TecDAX 3.587,70 -0,9% +11,67% SDAX 16.129,94 -0,4% +9,25% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,16 -47 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 15 25 0 3.142,4 59,5 76,3 MDAX 20 28 2 682,4 37,4 57,9 TecDAX 7 23 0 752,8 26,0 40,1 SDAX 31 38 1 267,9 14,1 20,0 ===

October 08, 2021 11:42 ET (15:42 GMT)

