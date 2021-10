Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit positiven Vorzeichen beendet. Der Leitindex ATX konnte nach zwei Verlusttagen in Folge um 0,23 Prozent auf 3.689,19 Einheiten zulegen. Der breiter gefasste ATX Prime gewann ebenfalls 0,23 Prozent auf 1.862,76 Punkte. Der heimische Markt startete zunächst freundlich in die Sitzung, kurz nach Mittag ging ihm aber die Luft aus und er wechselte ins negative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...