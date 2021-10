DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Lohnforderung von 5 Prozent in Ländertarifrunde

Die Einkommen für mehr als 800.000 Angestellte der Länder außer Hessen werden neu ausgehandelt. Die Gewerkschaften forderten zum Auftakt der Tarifrunde in Berlin 5 Prozent mehr Geld für den öffentlichen Dienst, monatlich jedoch mindestens 150 Euro mehr. Die Länderarbeitgeber wiesen die Lohnforderung als überhöht zurück.

Giffey kündigt für Berlin Dreiersondierungen über Ampel und Rot-Rot-Grün an

Knapp zwei Wochen nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin hat die SPD als Wahlsiegerin Dreiersondierungen über eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP sowie über ein rot-grün-rotes Bündnis angekündigt. Am Montag solle mit Grünen und Liberalen gesprochen werden, am Dienstag mit den bisherigen Koalitionspartnern Grüne und Linke, sagte SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey am Freitag in der Hauptstadt. Dabei gebe es eine "Präferenz für die Ampel".

Rücktrittsforderungen gegen Österreichs Bundeskanzler mehren sich

Angesichts der neuen Korruptionsermittlungen mehren sich die Rücktrittsforderungen gegen den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - auch vom grünen Koalitionspartner. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) traf sich am Freitag zu Beratungen mit den anderen Parlamentsparteien. Gegen den Kanzler bestünden "ganz gravierende, schwere Vorhalte", sagte Kogler vor dem Treffen. Daher seien Zweifel an der Handlungs- und Amtsfähigkeit des Bundeskanzlers berechtigt.

Lagarde: Geldpolitik nicht vorzeitig straffen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf die aktuell erhöhten Inflationsraten nicht überreagieren. In einem Interview mit dem Spiegel sagt Lagarde, eine vorzeitige Straffung der Geldpolitik würde die Erholung der Wirtschaft von der Corona-Pandemie gefährden.

EZB/Panetta will Bigtechs der Finanzaufsicht unterwerfen

Die weltweiten Finanzaufsichtsbehörden sollten nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta nicht zu lange damit zögern, auch Bigtechs wie Alphabet oder Facebook einer strengen Aufsicht zu unterwerfen. Panetta begründete seine Mahnung bei der Konferenz der Bank of England (BoE) mit der Erwartung, dass Bigtechs mit hohem Tempo eigene Währungen (Stablecoins) auf den Markt bringen werden. Dem sollten Zentralbanken laut Panetta auch mit der Emissionen digitalen Zentralbankgelds begegnen.

Zweitägige Parlamentswahlen in Tschechien angelaufen

In Tschechien haben die Parlamentswahlen begonnen, bei denen der umstrittene Regierungschef und Milliardär Andrej Babis auf eine Wiederwahl hofft. Die Wahllokale öffneten um 14.00 Uhr. Die Wähler können noch bis Samstag um 14.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Obwohl der Ministerpräsident zuletzt durch Enthüllungen in den "Pandora Papers" in Erklärungsnot geraten war, trauen Beobachter seiner populistischen ANO-Bewegung zu, erneut stärkste Kraft zu werden.

US-Jobwachstum im September viel schwächer als erwartet

Die Delta-Variante und der angespannte Arbeitsmarkt haben im September das US-Jobwachstum gebremst. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat lediglich 194.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 500.000 Jobs erwartet. Indessen wurden die Angaben für die beiden Vormonate kumuliert um 169.000 Jobs nach oben revidiert.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Sep Arbeitslosenquote 6,9% (Aug: 7,1%)

Kanada Sep Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,9%

Kanada Sep Beschäftigte +157.100 gg Aug

Kanada Sep Beschäftigte PROGNOSE: +60.000

Brasilien Verbraucherpreise Sep +1,16% (Aug: +0,87%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Sep +10,25% (Aug: +9,68%)

