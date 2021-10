Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX hat eine Bewertung von 100 Milliarden US-Dollar erreicht - und ist damit das zweitwertvollste Startup der Welt nach Tiktok-Mutter Bytedance. Über einen baldigen Börsengang von SpaceX ist bisher nichts bekannt. Eher noch könnte SpaceX-Gründer Elon Musk dessen Satelliteninternet-Tochter Starlink aus dem Konzern herauslösen und einzeln an die Börse bringen, so lauten jedenfalls die Gerüchte. Allerdings hat SpaceX, obwohl nicht an der Börse, bereits Anteile in Form von Aktien an institutionelle Anleger verkauft. Im Februar erlöste SpaceX...

