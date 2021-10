Bei Daimler kennen die Kurse seit Monaten nur eine Richtung: Es geht nach oben. Sogar steil nach oben. Das Tief während des Corona-Crashs im März 2020 lag bei 21,02 am 19.03.2020. Seither hat sich die Aktie mittlerweile fast vervierfacht. Heute überbietet der Autobauer, der in Kürze seine LKW-Sparte unter dem Namen Daimler-Truck an die Börse geben will, erstmals seit 2015 wieder über 80 Euro. Doch das könnte erst der Anfang sein!

