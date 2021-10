Die Woche kann ruhig beendet werden. Unser DAX verdaute die US-Arbeitsmarktdaten sehr schnell und festigt das Niveau um 15.200 Punkte. Am letzten Handelstag dieser Woche startete der Index ohne große Impulse in den Handel. Im Gegensatz zu den anderen Tagen, and denen es immer wieder Kurslücken gab, schloss der Index zunächst zum Vortageshoch auf und fiel dann zur Eröffnung zurück. Knapp über der 15.200er-Region stellte sich wenig später eine abwartende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...