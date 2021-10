München (ots) -Weiterhin kein deutscher Sieg in der EuroLeague: ALBA verliert sein 1. Heimspiel gegen den französischen Vertreter Villeurbanne. Berlin überzeugt individuell und kämpferisch, sucht als Team noch nach dem "Finetuning", hat in der Offensive noch nicht sein Top-Niveau erreicht. ALBA-Trainer Israel Gonzalez: "Wir haben unsere Schüsse nicht getroffen. Aber ich bin zufrieden mit dem Einsatz." Stark bei seinem EuroLeague-Debüt: Oscar Da Silva. "Man sieht's am Spielstand: Wir haben in der Defense einen guten Job gemacht, vorne leider wenig Würfe getroffen. Das hat uns heute weh getan", so da Silva, der am Sonntag bei der Rückkehr mit ALBA zum Ex-Klub Ludwigsburg Pfiffe erwartet: "Ja, mei - das gehört dazu." Live ab 17.30 Uhr bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Spiel Berlin gegen Villeurbanne. Packendes BBL-Duell am Samstag: ab 20.15 Uhr treffen Ulm gegen Bamberg aufeinander. Topspiel am Sonntag ab 17.30 Uhr: Ludwigsburg gegen Meister Berlin.ALBA Berlin - ACVEL Villeurbanne 67:71ALBA-Trainer Israel Gonzalez: "Wir haben unsere Schüsse nicht getroffen. Aber ich bin zufrieden mit dem Einsatz, auch mit der Defense. Das Thema ist, wir müssen treffen, wenn wir offen sind."Schon gut in der EuroLeague angekommen, Oscar da Silva, gab nach seinem vieldiskutierten, raschen Wechsel von Ludwigsburg nach Berlin sein Debüt: "Man sieht's am Spielstand: Wir haben in der Defense einen guten Job gemacht, vorne leider wenig Würfe getroffen. Das hat uns heute weh getan. Da fehlt Markus Eriksson und andere."Zum Spielkonzept: "Wir haben physisch gut dagegengehalten. Teilweise sehr schnell gespielt. Aber wenn die Würfe vorne nicht reingehen, ist es halt schwer."Da Silva warf 14 Punkte, glücklich war er nicht: "Wir sind hier, um zu gewinnen. Nicht um "Stats" zu holen. Es ist ok, es gibt mir Selbstbewusstsein, hier mit Vollgas in die Saison reinzugehen."Da Silva spielt mit Berlin am Sonntag in Ludwigsburg - seinem Ex-Klub, der mit dem plötzlichen Wechsel nicht ganz so glücklich war: "Ja, ich kann mir schon vorstellen, was mich von den Fans erwartet." Erwartet er Pfiffe bei seiner Rückkehr? "Ja mei - das gehört dazu!"Basketball LIVE bei MagentaSporteasyCredit BBLSamstag, 09.10.2021Ab 17.45 Uhr: Giessen 49ers - Academics Heidelberg, BG Göttingen - Telekom Baskets BonnAb 20.15 Uhr: NINERS Chemnitz - medi Bayreuth, ratiopharm Ulm - Brose BamburgSonntag, 10.10.2021Ab 14.45 Uhr: SYNTAINICS MBC - Merlins Crailsheim, Skyliners Frankfurt - Hamburg Towers, FC Bayern München - Löwen BraunschweigAb 17.30 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - ALBA BerlinPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5041846