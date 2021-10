In der vergangenen Woche stellte sich selbst auch in unserem grundsätzlich in der Aktienselektion am defensivsten vorgehenden Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG ein schlagartiger Absturz um - 4,4 % ein, was auf eine erhebliche Verschlechterung der Stimmung an den Rentenmärkten (global rapide anziehende Inflationsraten, bevorstehende Abstimmung des US-Kongresses über eine Anhebung der zulässigen Verschuldungsobergrenze) zurückzuführen war und daher den generell sehr zinssensitiven Qualitätswachstumsaktien des Depots einen so starken Wochenverlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...