Schon seit Längerem wird an den Märkten darüber gemunkelt, dass Varta in Zukunft Batteriezellen für E-Autos fertigen könnte. Nun gibt es für dieses schlecht gehütete Geheimnis auch die offizielle Bestätigung durch den Pressesprecher des Unternehmens.Die Aktie des deutschen Batterieherstellers Varta (DE000A0TGJ55) reagierte darauf am Donnerstag mit mehr als ansehnlichen Kursgewinnen und legte um knapp acht Prozent auf 119,40 Euro zu. Den Anlegern kommen hier Korrekturen aus dem August sehr gelegen, ermöglichen sie jetzt doch eine umso ...

