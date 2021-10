Hamburg (ots) -Der NDR Nachwuchspreis 2021 geht an die Regisseurin Blerta Basholli. Ausgezeichnet wird sie für ihren Film "Hive". Der NDR vergibt den mit 5000 Euro dotierten Nachwuchspreis seit 2012 im Rahmen des Filmfests Hamburg an Filmschaffende, die dort ihr Langfilmdebüt oder ihre zweite Regiearbeit zeigen. Die Ehrung wurde am Sonnabendabend, 9. Oktober, auf der Abschlussveranstaltung des Filmfests Hamburg übergeben.In der Jurybegründung heißt es: "Ein Portrait einer starken Frau, sinnlich eingefasst, das Licht auf ein dunkles Kapitel der jüngeren europäischen Geschichte wirft. Das klare Statement einer talentierten Filmemacherin, so subtil wie mutig."Jury-Mitglieder waren Ofir Raul Graizer, Autor und Regisseur, Philine Rosenberg, NDR Redakteurin der Abteilung Film, Familie und Serie, sowie Lysann Windisch, u. a. Leiterin des internationalen Ausbildungsprogramm NEXT WAVE an der Berliner Filmhochschule DFFB und Marketing Managerin von MUBI Deutschland .Zum Inhalt: In dem kosovarischen "Dorf der Witwen" - nach einem Massaker im Kosovo-Krieg 1999 so bezeichnet - kämpft eine mutige Frau gegen traditionelle, patriarchale Strukturen. Fahrijes Mann wird seit dem Kosovo-Krieg vermisst. Um ihre Familie über Wasser zu halten, nimmt sie ihr Leben selbst in die Hand, macht den Führerschein und gründet eine kleine landwirtschaftliche Genossenschaft. Doch in ihrem konservativen Dorf werden ihr Ehrgeiz und ihre Bemühungen, sich und andere Frauen zu stärken, nicht gern gesehen. Fahrije muss einen zweifachen Kampf führen: Für ihr Überleben und gegen eine feindselige Gemeinschaft, die ihr in den Rücken fällt.Blerta Basholli, geboren 1983 im heutigen Kosovo, studierte Philosophie und Film an der Universität in Pristina und machte eine Ausbildung an der Tisch School of Art in New York. "Hive" ist ihr Langfilmdebüt.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationRalf PleßmannTelefon: 040 / 4156 - 2333Fax: 040 / 4156 - 2199r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5042097